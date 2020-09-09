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SETEMBRO AMARELO

Saiba como reconhecer sinais de atenção com a saúde mental dos jovens

No mês voltado à prevenção do suicídio, a psiquiatra Maria Benedita Reis apontou os sinais que devemos ficar atentos, principalmente na pandemia

Publicado em 09 de Setembro de 2020 às 17:27

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

09 set 2020 às 17:27
Setembro foi o mês escolhido para a campanha de prevenção ao suicídio Crédito: Divulgação
Ao longo deste mês de setembro, diversas campanhas são realizadas a fim de mobilizar a sociedade para a prevenção ao suicídio e alertar a importância de se falar sobre a saúde mental. O assunto ainda é tabu, mas especialistas afirmam: é preciso falar mais sobre isso, sobretudo neste momento, com o aumento dos casos de ansiedade e depressão durante a pandemia do novo coronavírus. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a médica Maria Benedita Reis, membro da Associação Psiquiátrica do Espírito Santo, explica como essas questões podem ser discutidas. "A gente tem que ter em mente: vidas sempre podem ser salvas", enfatiza. Ouça!
Entrevista - Fabio Botacin - Dra Maria Benedita - 09-09-20
"O que percebemos é que as pessoas que têm um pensamento suicida vão demostrando isso, de formas, muitas vezes, não veladas. Quando acontece o ato extremo ela está movida pelo impulso", aponta Maria Benedita. Mas a especialista orienta: "mais do que falar do ato, é necessário que a gente fala sobre a importância das redes de proteção. Existe prevenção! Essas pessoas já apresentam uma tendência de sofrimento prévio e ter o contato com familiares e amigos (numa rede de apoio) é fundamental. São pessoas que precisam ser ouvidas. É um ato que pode ser evitado", salienta.

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