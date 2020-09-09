Saiba como reconhecer sinais de atenção com a saúde mental dos jovens

Ao longo deste mês de setembro, diversas campanhas são realizadas a fim de mobilizar a sociedade para a prevenção ao suicídio e alertar a importância de se falar sobre a saúde mental. O assunto ainda é tabu, mas especialistas afirmam: é preciso falar mais sobre isso, sobretudo neste momento, com o aumento dos casos de ansiedade e depressão durante a pandemia do novo coronavírus. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a médica Maria Benedita Reis, membro da Associação Psiquiátrica do Espírito Santo, explica como essas questões podem ser discutidas. "A gente tem que ter em mente: vidas sempre podem ser salvas", enfatiza. Ouça!