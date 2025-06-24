Saiba como prevenir quedas acidentais entre idosos

24 de junho marca a celebração do Dia Mundial de Prevenção de Quedas, data que busca alertar a população sobre um problema de saúde pública que atinge principalmente os idosos. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que, a cada ano, mais de 684 mil pessoas morrem em decorrência de quedas. No Brasil, sete em cada dez mortes acidentais entre pessoas com mais de 75 anos têm como causa as quedas, a maioria dentro de casa. Para falar dos riscos de queda e apresentar estratégias de prevenção, a CBN Vitória conversa com a Cláudia Vidal, infectologista e diretora de Educação da Sociedade Brasileira para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente (SOBRASP). Ouça a conversa completa!