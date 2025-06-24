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Saúde

Saiba como prevenir quedas acidentais entre idosos

Ouça entrevista com médica Cláudia Vidal, diretora de Educação da Sociedade Brasileira para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente

Publicado em 24 de Junho de 2025 às 10:49

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

24 jun 2025 às 10:49
É importante adotar medidas para evitar a queda de idosos (Imagem: Robert Kneschke | Shutterstock)
[Edicase]É importante adotar medidas para evitar a queda de idosos (Imagem: Robert Kneschke | Shutterstock) Crédito: Imagem: Robert Kneschke | Shutterstock
24 de junho marca a celebração do Dia Mundial de Prevenção de Quedas, data que busca alertar a população sobre um problema de saúde pública que atinge principalmente os idosos. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que, a cada ano, mais de 684 mil pessoas morrem em decorrência de quedas. No Brasil, sete em cada dez mortes acidentais entre pessoas com mais de 75 anos têm como causa as quedas, a maioria dentro de casa. Para falar dos riscos de queda e apresentar estratégias de prevenção, a CBN Vitória conversa com a Cláudia Vidal, infectologista e diretora de Educação da Sociedade Brasileira para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente (SOBRASP). Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Cláudia Vidal -24-06-25.mp3

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