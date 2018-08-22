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Saiba como o dólar impacta no setor de exportações do ES

Publicado em 22 de Agosto de 2018 às 19:11

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

22 ago 2018 às 19:11
Nesta quarta-feira (22), o dólar ultrapassou a barreira dos R$ 4. Os principais motivos para esta alta se dão pela instabilidade política e econômica que o Brasil passa e também por conta da desvalorização da moeda turca, a lira turca.
De acordo com o presidente do Sindicato de Comércio de Exportação e Importação do Espírito Santo (Sindiex), Marcílio Machado, existe um impacto direto no custo dos produtos importados, que devem chegar mais caros, e, por consequência, os preços tendem a aumentar. O comércio paira sob dúvidas sobre a possibilidade de investimentos. Indiretamente, os produtos que são exportados também são atingidos, já que consomem de importados e aumentam os custos para a produção.
Acompanhe mais detalhes nesta edição do CBN Cotidiano uma entrevista com o presidente do Sindicato de Comércio de Exportação e Importação do Espírito Santo (Sindiex), Marcílio Machado, que apresenta mais detalhes sobre o cenário.
Entrevista - Fabio Botacin - Marcilio Machado - 22-08-18.mp3

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