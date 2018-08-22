Saiba como o dólar impacta no setor de exportações do ES

Nesta quarta-feira (22), o dólar ultrapassou a barreira dos R$ 4. Os principais motivos para esta alta se dão pela instabilidade política e econômica que o Brasil passa e também por conta da desvalorização da moeda turca, a lira turca.

De acordo com o presidente do Sindicato de Comércio de Exportação e Importação do Espírito Santo (Sindiex), Marcílio Machado, existe um impacto direto no custo dos produtos importados, que devem chegar mais caros, e, por consequência, os preços tendem a aumentar. O comércio paira sob dúvidas sobre a possibilidade de investimentos. Indiretamente, os produtos que são exportados também são atingidos, já que consomem de importados e aumentam os custos para a produção.