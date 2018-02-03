Saiba como manter a alimentação saudável durante a folia

Beber muita água, respeitar o horário das refeições, evitar alimentos muito gordurosos e frituras... Apesar dessas dicas já serem conhecidas pelo grande público não é demais reforçá-las em época de Carnaval. Afinal, os foliões aproveitam essa época do ano para curtir o feriado em bloquinhos de rua, trios elétricos, nas passarelas das avenidas e, na maior parte dos casos, acabam esquecendo de manter a alimentação com hábitos saudáveis. Em meio à folia isso é possível? Quem detalha o tema é o médico nutrólogo Roger Bongestab. Confira as orientações - e boa folia!