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Saiba como justificar o voto; prazo termina nesta quinta-feira (14)

As justificativas referentes ao 2° turno podem ser apresentadas até o dia 28 de janeiro

Publicado em 13 de Janeiro de 2021 às 13:58

Publicado em 

13 jan 2021 às 13:58
Termina amanhã (14), o prazo para quem não votou no 1º turno das eleições municipais de 2020, que aconteceu em 15 de novembro, justificar a ausência no pleito. Em entrevista à CBN Vitória, Rosiane Marrochi, membro da Comissão de Mesários do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), explica que a justificativa pode ser feita pelo aplicativo e-Título ou pelo site da Justiça Eleitoral. Devido à pandemia de Covid-19, os cartórios eleitorais estão sem expediente presencial e, por isso, não haverá justificativa de forma presencial. Ouça as orientações completas!
Entrevista - Patricia Vallim - Rosiane Marrochi - 13-01-21
O prazo vale apenas para justificativa de ausência no 1º turno daqueles que têm entre 18 e 70 anos. Quem vota em municípios onde houve segundo turno, e também não votou nessa segunda etapa, deve apresentar justificativas para cada uma das ausências, separadamente. As justificativas referentes ao 2º turno podem ser apresentadas até o dia 28 de janeiro. A justificativa com documentos comprobatórios é exigida porque o voto é obrigatório no Brasil para pessoas de 18 a 70 anos. Quem não justificar deverá pagar uma multa de R$ 3,51.

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