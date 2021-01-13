Saiba como justificar o voto; prazo termina nesta quinta-feira (14)

Termina amanhã (14), o prazo para quem não votou no 1º turno das eleições municipais de 2020, que aconteceu em 15 de novembro, justificar a ausência no pleito. Em entrevista à CBN Vitória, Rosiane Marrochi, membro da Comissão de Mesários do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), explica que a justificativa pode ser feita pelo aplicativo e-Título ou pelo site da Justiça Eleitoral. Devido à pandemia de Covid-19, os cartórios eleitorais estão sem expediente presencial e, por isso, não haverá justificativa de forma presencial. Ouça as orientações completas!

O prazo vale apenas para justificativa de ausência no 1º turno daqueles que têm entre 18 e 70 anos. Quem vota em municípios onde houve segundo turno, e também não votou nessa segunda etapa, deve apresentar justificativas para cada uma das ausências, separadamente. As justificativas referentes ao 2º turno podem ser apresentadas até o dia 28 de janeiro. A justificativa com documentos comprobatórios é exigida porque o voto é obrigatório no Brasil para pessoas de 18 a 70 anos. Quem não justificar deverá pagar uma multa de R$ 3,51.