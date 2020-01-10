Saiba como inscrever blocos de rua para o carnaval de Vitória

A contagem regressiva para as festividades carnavalescas já começou e faltando uma semana para o fim do prazo de inscrição de blocos para o carnaval de rua de Vitória, que encerra na sexta-feira, dia 17 de janeiro, a CBN Vitória conversou com a gerente de Produção e Difusão Cultural da Secretaria Municipal de Cultura de Vitória, Rebeca Epichin. Ela esclarece quais são os pré-requisitos para a inscrição e quais são as regras de conduta dos blocos durante o carnaval.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Patricia Vallim - Rebeca Epichin - 10-01-20

Os responsáveis pelos blocos devem entregar a solicitação no Protocolo Geral do Palácio Municipal, endereçada à Gerência de Produção e Difusão Cultural da Secretaria Municipal de Cultura (Semc), informando todos os dados exigidos para o recebimento da autorização. As datas dos desfiles serão sugeridas pelos blocos e definidas pela Comissão de Avaliação dos Desfiles de Blocos de Rua. Eles não terão caráter competitivo e vão ocorrer em diversos bairros da capital. A organização e o ordenamento dos blocos estão previstos no decreto nº 16.934/2017.

OUTRAS PREFEITURAS

CARIACICA:

Com o objetivo de garantir a diversão e a segurança dos foliões na época do Carnaval, a Secretaria Municipal de Cultura (Semcult) está fazendo inscrições para o desfile de blocos de rua até o dia 15 de janeiro. As datas dos desfiles serão sugeridas pelos blocos e definidas pelo Grupo de Trabalho de Carnaval de Rua (GTCR), sendo permitido que dois blocos saiam às ruas por dia, até o horário limite de dispersão de 23h. Os desfiles não terão caráter competitivo e vão ocorrer em diversos bairros da cidade. A Semcult irá solicitar a atuação de outras secretarias para apoio logístico, como a interdição de ruas e sinalização. A organização e o ordenamento dos blocos estão previstos no Decreto 122/2019.

Inscrições

Os responsáveis pelos blocos interessados devem entregar as fichas de inscrição devidamente preenchidas, cópias de documentos de identidade e comprovante de residência do responsável pelo bloco. O edital de chamamento e as fichas de inscrição estão no serviço, ao final da matéria, e também na página da Secretaria Municipal de Cultura (Semcult). Basta clicar nos links. A inscrição deve ser entregue no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Cariacica, localizado na BR 262, KM 3,5- Trevo de Alto Lage. O atendimento ao público é de segunda a sexta, das 12h às 19h. O prazo é até 15 de janeiro. Mais informações podem ser obtidas pelo 3346-6343.

SERRA:

Os responsáveis por blocos interessados em desfilar devem fazer o pedido/inscrição na liga de blocos do município. A prefeitura não cobra taxa ou realiza esse tipo de inscrição.

VILA VELHA:

Os Blocos de Carnaval que tiverem interesse em desfilar em Vila Velha terão até o dia 22 de janeiro de 2020 para protocolarem os processos de solicitação, conforme deliberação na reunião da Comissão Municipal de Eventos (Comune) realizada no dia 06 de janeiro deste ano.

Para desfilar em Vila Velha os blocos deverão cumprir as seguintes condicionantes: apresentar a Comune; cópia de carteira de motorista e documentação do veículo de apoio ao Bloco; plano de segurança com lista de pessoas que trabalharão como apoio ao bloco com número dos documentos pessoais; ofício de solicitação de apoio ao Batalhão de Polícia Militar, não será permitido a utilização de trio elétrico no evento; máximo de quatro horas para cada evento; e o requerente deverá assinar termo de compromisso com a Comune, para que cumpra todas as condicionantes.