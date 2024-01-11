Saiba como inovar em um empreendimento pode abrir portas no mercado

Inovar em um empreendimento que é procurado majoritariamente para sanar um problema também pode ser importante para a abertura de portas e surgimento de oportunidades em outras pessoas. Exemplo dessa história é do CEO e fundador da Borracharia do Leandro, Leandro Freitas. Idealizador de um novo conceito de experiência em borracharia, considerada a borracharia mais estilosa e inovadora do país. Sem graxa nas roupas ou óleo descartado de forma incorreta. As novas oficinas são modernas, tecnológicas e estão totalmente repaginadas. Muito distante daquela ideal de um local sujo e bagunçado.

Leandro é um dos palestrantes nacionais que vão se reunir para uma maratona de 12 horas de conhecimento no evento "As Três Bases", que acontece nesta semana em Vitória. Após a primeira edição, que contou com a participação de mais de 1500 pessoas, o evento As Três Bases, maior evento de alta performance profissional e pessoal do Estado, retorna agora em janeiro de 2024. A segunda edição apresenta uma seleção ampliada de conteúdo e uma abordagem renovada, reunindo palestrantes renomados em diversas áreas ao longo de mais de 12 horas de imersão. Ouça a conversa completa!