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Entrevista

Saiba como inovar em um empreendimento pode abrir portas no mercado

Leandro Freitas é idealizador da "Borracharia do Leandro", considerada a borracharia mais estilosa e inovadora do país

Publicado em 11 de Janeiro de 2024 às 18:14

Publicado em 

11 jan 2024 às 18:14
Leandro é idealizador de um novo conceito de experiência em borracharia, considerada a borracharia mais estilosa e inovadora do país.
Leandro é idealizador de um novo conceito de experiência em borracharia, considerada a borracharia mais estilosa e inovadora do país. Crédito: Divulgação
Inovar em um empreendimento que é procurado majoritariamente para sanar um problema também pode ser importante para a abertura de portas e surgimento de oportunidades em outras pessoas. Exemplo dessa história é do CEO e fundador da Borracharia do Leandro, Leandro Freitas. Idealizador de um novo conceito de experiência em borracharia, considerada a borracharia mais estilosa e inovadora do país. Sem graxa nas roupas ou óleo descartado de forma incorreta. As novas oficinas são modernas, tecnológicas e estão totalmente repaginadas. Muito distante daquela ideal de um local sujo e bagunçado.
Leandro é um dos palestrantes nacionais que vão se reunir para uma maratona de 12 horas de conhecimento no evento "As Três Bases", que acontece nesta semana em Vitória. Após a primeira edição, que contou com a participação de mais de 1500 pessoas, o evento As Três Bases, maior evento de alta performance profissional e pessoal do Estado, retorna agora em janeiro de 2024. A segunda edição apresenta uma seleção ampliada de conteúdo e uma abordagem renovada, reunindo palestrantes renomados em diversas áreas ao longo de mais de 12 horas de imersão. Ouça a conversa completa!
Entrevista Diony Silva - Leandro Freitas - 11-01-24

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