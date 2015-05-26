Saiba como identificar vazamento de gás

Você sabe identificar um vazamento de gás a tempo de se evitar uma explosão? No CBN Vitória desta terça-feira (26) o major do Corpo de Bombeiros, Carlos Wagner Borges explica que o gás de cozinha é composto por gases propano e butano e de uma adição de um composto de enxofre para dar cheiro que serve como aviso de vazamento.
Para evitar acidentes, os bombeiros orientam que a mangueira não deve ficar posicionada próximo ao forno; a botija não pode estar coberta e o sabão não deve ser utilizado na contenção do escapamento. Ouça as dicas.
