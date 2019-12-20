Saiba como identificar um bacalhau verdadeiro para não errar na ceia

Posta de bacalhau Crédito: Divulgação

Faltando menos de uma semana para a tão aguardada ceia de natal, que vai muito além das aves e das rabanadas, Priscila Casagrande, técnica e representante da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor (Proteste), em entrevista à Rádio CBN Vitória, deu dicas para quem pretende servir um verdadeiro bacalhau. Ela afirma que nem todo peixe salgado pode ser considerado bacalhau. Ouça a entrevista:

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Entenda como diferenciar:

-A forma do peixe: o legítimo bacalhau é largo e permite corte em lombos;

- O rabo do peixe: deve ser quase reto ou ligeiramente curvado para dentro e de cor uniforme. Se tiver uma espécie de “bordado” branco na extremidade, não é o legítimo;

- Cor do peixe: o bacalhau de verdade é cor palha. Por isso, fuja dos mais branquinhos, pois esses são falsos;

- A pele: no verdadeiro bacalhau a pele solta com facilidade;

Por fim, Priscila Casagrande atentou para a existência de fraudes relacionadas ao bacalhau. “A Proteste já detectou em outros momentos, mas é muito difícil, a olho nu, passar a informação para o consumidor. Nós contamos com a boa-fé dos fabricantes. No nosso site há diversos testes que podem servir de referência. Inclusive há indicação de azeites de boa qualidade. É bom olhar para não ser enganado, já que há tantos produtos disponíveis no mercado”, finalizou.

Saiba mais:

- Segundo a legislação brasileira, o bacalhau só pode ser produzido com três espécies de peixe:

• Gadus morhua: podem ser chamados de Bacalhau, Bacalhau do Porto ou Cod;

• Gadus macrocephalus: podem ser chamados de Bacalhau ou Bacalhau do Pacífico;

• Gadus ogac: podem ser chamados de Bacalhau ou Bacalhau Groelândia;