Saiba como identificar se uma cédula de Real é falsa ou verdadeira

Em uma operação realizada, na última segunda-feira, dia 2 de dezembro, em Vitória e Viana, a Polícia Federal apreendeu R$ 190 mil em notas falsas de Real. As cédulas pertenciam a um homem, investigado por fabricar e vender dinheiro falso no Espírito Santo e em outros 10 estados brasileiros. As investigações apontam que ele inseriu no mercado cerca de três milhões de notas falsificadas. Mas, afinal, você sabe como identificar uma nota falsa? Em entrevista à rádio CBN Vitória, o perito da Polícia Federal, Bruno Teixeira Dantas, explica quais são os elementos de segurança que podem ser identificados diante de uma cédula suspeita.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Bruno Teixeira Dantas - 10-12-19
Como agir em caso de cédula suspeita
Quando você receber uma cédula veja sempre os principais elementos de segurança:
- Nas cédulas da segunda família do real, verifique a Marca-d'Água, o Número Escondido, a Faixa Holográfica (nas notas de 50 e 100 reais) e o Número que Muda de Cor (nas notas de 10 e 20 reais). Sinta também o Alto-Relevo.
- Nas notas da primeira família verifique a Marca-d'Água, a Imagem Latente e o Registro Coincidente. Verifique também o Relevo..
Crime
A falsificação é crime previsto pelo artigo 289 do Código Penal, com pena prevista de 3 a 12 anos de prisão. Quem tentar colocar uma cédula falsa em circulação depois de tomar conhecimento de sua falsidade, mesmo que a tenha recebido de boa fé, pode ser condenado a uma pena de 6 meses a 2 anos de detenção.
Como proceder no caso de receber uma cédula suspeita:
a) de um terminal de auto-atendimento ou caixa eletrônico:
Dentro de uma agência bancária e durante o expediente - encaminhar-se ao gerente da agência para pedir providências de pronta substituição. Se não obtiver solução satisfatória com o gerente do banco, o cidadão pode procurar uma delegacia policial mais próxima para registrar uma possível ocorrência.
ou
Fora de uma agência ou do horário do expediente bancário - na primeira oportunidade, dirigir-se ao gerente de sua agência bancária para pedir providências de pronta substituição. Se não obtiver solução satisfatória com o gerente do banco, o cidadão pode procurar uma delegacia policial mais próxima para registrar uma possível ocorrência.
b) numa transação do dia a dia:
Se você desconfiar da autenticidade de uma nota após observar os elementos de segurança ou comparar com outra cédula legítima, você pode recusá-la. É importante sempre recomendar ao dono do exemplar suspeito que procure uma agência bancária para encaminhamento da nota para ser analisada pelo Banco Central.
(Fonte Banco Central)