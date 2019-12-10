Saiba como identificar se uma cédula de Real é falsa ou verdadeira

Em uma operação realizada, na última segunda-feira, dia 2 de dezembro, em Vitória e Viana, a Polícia Federal apreendeu R$ 190 mil em notas falsas de Real. As cédulas pertenciam a um homem, investigado por fabricar e vender dinheiro falso no Espírito Santo e em outros 10 estados brasileiros. As investigações apontam que ele inseriu no mercado cerca de três milhões de notas falsificadas. Mas, afinal, você sabe como identificar uma nota falsa? Em entrevista à rádio CBN Vitória, o perito da Polícia Federal, Bruno Teixeira Dantas, explica quais são os elementos de segurança que podem ser identificados diante de uma cédula suspeita.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Bruno Teixeira Dantas - 10-12-19

Como agir em caso de cédula suspeita

Quando você receber uma cédula veja sempre os principais elementos de segurança:

- Nas cédulas da segunda família do real, verifique a Marca-d'Água, o Número Escondido, a Faixa Holográfica (nas notas de 50 e 100 reais) e o Número que Muda de Cor (nas notas de 10 e 20 reais). Sinta também o Alto-Relevo.

- Nas notas da primeira família verifique a Marca-d'Água, a Imagem Latente e o Registro Coincidente. Verifique também o Relevo..

Crime

A falsificação é crime previsto pelo artigo 289 do Código Penal, com pena prevista de 3 a 12 anos de prisão. Quem tentar colocar uma cédula falsa em circulação depois de tomar conhecimento de sua falsidade, mesmo que a tenha recebido de boa fé, pode ser condenado a uma pena de 6 meses a 2 anos de detenção.

Como proceder no caso de receber uma cédula suspeita:

a) de um terminal de auto-atendimento ou caixa eletrônico:

Dentro de uma agência bancária e durante o expediente - encaminhar-se ao gerente da agência para pedir providências de pronta substituição. Se não obtiver solução satisfatória com o gerente do banco, o cidadão pode procurar uma delegacia policial mais próxima para registrar uma possível ocorrência.

ou

Fora de uma agência ou do horário do expediente bancário - na primeira oportunidade, dirigir-se ao gerente de sua agência bancária para pedir providências de pronta substituição. Se não obtiver solução satisfatória com o gerente do banco, o cidadão pode procurar uma delegacia policial mais próxima para registrar uma possível ocorrência.

b) numa transação do dia a dia:

Se você desconfiar da autenticidade de uma nota após observar os elementos de segurança ou comparar com outra cédula legítima, você pode recusá-la. É importante sempre recomendar ao dono do exemplar suspeito que procure uma agência bancária para encaminhamento da nota para ser analisada pelo Banco Central.