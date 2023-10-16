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Saúde

Saiba como identificar os sinais de um Acidente Vascular Cerebral

Ouça entrevista com o médico neurologista, Renan Domingues

Publicado em 16 de Outubro de 2023 às 11:20

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

16 out 2023 às 11:20
Cérebro, mente, psiquiatria, sistema nervoso, neurologia
cérebro Crédito: Freepik
O número de mortes por Acidente Vascular Cerebral (AVC) no mundo pode aumentar em até 50% e chegar a 10 milhões de casos até 2050, alerta um estudo feito pela Organização Mundial do AVC. 
Segundo o estudo, entre os principais motivos para o crescimento estão o aumento da expectativa de vida e consequentemente o risco associado ao envelhecimento e um estilo de vida nada saudável, o que aumenta o risco de incidência do AVC, além do alto número de casos de hipertensão arterial não diagnosticada ou não controlada. Em entrevista à CBN Vitória, o médico neurologista, Renan Domingues, doutor pela Universidade de São Paulo (USP), fala sobre o assunto. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Renan Domingues - 16-10-23.mp3

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