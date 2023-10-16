Saiba como identificar os sinais de um Acidente Vascular Cerebral

O número de mortes por Acidente Vascular Cerebral (AVC) no mundo pode aumentar em até 50% e chegar a 10 milhões de casos até 2050, alerta um estudo feito pela Organização Mundial do AVC.
Segundo o estudo, entre os principais motivos para o crescimento estão o aumento da expectativa de vida e consequentemente o risco associado ao envelhecimento e um estilo de vida nada saudável, o que aumenta o risco de incidência do AVC, além do alto número de casos de hipertensão arterial não diagnosticada ou não controlada. Em entrevista à CBN Vitória, o médico neurologista, Renan Domingues, doutor pela Universidade de São Paulo (USP), fala sobre o assunto.
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Renan Domingues - 16-10-23.mp3