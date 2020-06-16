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Saiba como higienizar cadeiras de rodas, muletas e bengalas

Ouça as orientações da Doutora em Biotecnologia e professora da Ufes, Mariana Midori Sime

Publicado em 16 de Junho de 2020 às 11:16

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

16 jun 2020 às 11:16
Profissionais do Departamento de Terapia Ocupacional da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) lançaram a cartilha "Tecnologia Assistiva e o Enfrentamento à Covid-19", com orientações de higienização de dispositivos para pessoas com deficiência. Em entrevista à rádio CBN Vitória, a Doutora em Biotecnologia, professora e coordenadora do projeto, Mariana Midori Sime, explica como fazer a higienização correta de cadeiras de rodas, bengalas, muletas, órteses e andadores. As medidas são de proteção ao novo coronavírus. 
CBN Universidade - 16-05-20

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