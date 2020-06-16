Saiba como higienizar cadeiras de rodas, muletas e bengalas

Profissionais do Departamento de Terapia Ocupacional da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) lançaram a cartilha "Tecnologia Assistiva e o Enfrentamento à Covid-19", com orientações de higienização de dispositivos para pessoas com deficiência. Em entrevista à rádio CBN Vitória, a Doutora em Biotecnologia, professora e coordenadora do projeto, Mariana Midori Sime, explica como fazer a higienização correta de cadeiras de rodas, bengalas, muletas, órteses e andadores. As medidas são de proteção ao novo coronavírus.