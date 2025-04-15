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Saúde

Saiba como guardar e descartar medicamentos corretamente

Ouça entrevista com o farmacêutico do Conselho Regional de Farmácia, Daniel Marcellos do Rosário

Publicado em 15 de Abril de 2025 às 11:50

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

15 abr 2025 às 11:50
Veja quais são os riscos de tomar remédio vencido
remédio  Crédito:
Armazenar e descartar xaropes e comprimidos podem até parecer tarefas fáceis, mas a forma como fazemos impacta diretamente nossa saúde. A depender do local de armazenamento do medicamento, a variação de temperatura e da umidade pode comprometer a integridade dos princípios ativos. Além disso, o descarte incorreto pode causar danos ao meio ambiente. Em entrevista à CBN Vitória, o farmacêutico do Conselho Regional de Farmácia (CRF), Daniel Marcellos do Rosário, traz as principais orientações para conservar corretamente os medicamentos. Ouça a conversa completa.
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Daniel Marcellos do Rosário - 15-04-25.mp3

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