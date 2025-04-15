Saiba como guardar e descartar medicamentos corretamente

Armazenar e descartar xaropes e comprimidos podem até parecer tarefas fáceis, mas a forma como fazemos impacta diretamente nossa saúde. A depender do local de armazenamento do medicamento, a variação de temperatura e da umidade pode comprometer a integridade dos princípios ativos. Além disso, o descarte incorreto pode causar danos ao meio ambiente. Em entrevista à CBN Vitória, o farmacêutico do Conselho Regional de Farmácia (CRF), Daniel Marcellos do Rosário, traz as principais orientações para conservar corretamente os medicamentos. Ouça a conversa completa.