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Saiba como garantir o estágio neste início do ano

Especialistas na área apontam: é nessa época do ano que as expectativas em torno da abertura de novas vagas de estágio aparecem nas empresas

Publicado em 05 de Janeiro de 2018 às 16:22

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

05 jan 2018 às 16:22
Setores diversos da economia têm investido, cada vez mais, em estagiários para compor o time de profissionais, porque além de colocarem em prática o que é aprendido no ensino regular ou na faculdade, conseguem, enfim, ter uma experiência do mercado de trabalho. E especialistas na área apontam: é nessa época do ano que as expectativas em torno da abertura de novas vagas de estágio aparecem nas empresas. Nesta edição do CBN Cotidiano, Renata Monteiro, analista de recrutamento e seleção do Nube (Núcleo Brasileiro de Estágios), analisa como os interessados podem conseguir uma vaga de estágio e quais áreas estarão em alta, neste ano, para recrutamento. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Renata Monteiro - 05-01-17.mp3

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