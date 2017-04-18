Saiba como funciona os semáforos analógicos de três tempos e digitais

Semáforos analógicos, de três tempos e digitais. A engenharia de trânsito distribuída pelas ruas de Vitória leva todos os dias motoristas a reclamarem da falta de sincronia nos sinais e da demora na manutenção. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana da Capital, Oberacy Emmerich Júnior, explica que por conta das diferentes tecnologias, a onda verde só consegue ser percebida em algumas avenidas da cidade. A meta, segundo a PMV, é substituir todos os semáforos analógicos até o final da atual administração. As mudanças também vêm acompanhadas de novos locais com estacionamento rotativo, integração do transporte e faixa exclusiva para ônibus.