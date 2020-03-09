Saiba como funciona o teste para detectar coronavírus

O Ministério da Saúde confirmou, até este domingo (08), 25 casos do novo coronavírus. 663 casos ainda são suspeitos e 632 foram descartados. Na última semana os kits de diagnóstico começaram a ser distribuídos para a rede de laboratórios públicos de todo o país.

Em entrevista à rádio CBN Vitória, o professor do Instituto de Ciências Biomédicas da USP e virologista, Edison Luiz Durigon, explicou que o exame de PCR permite fazer o diagnóstico em poucos horas. No entanto, o especialista alerta que para testar coronavírus é preciso ter sintomas da doença. Uma baixa carga viral, de um paciente assintomático, não é suficiente para dar positivo. Confira as explicações do virologista.