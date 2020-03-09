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COVID-19

Saiba como funciona o teste para detectar coronavírus

Ouça entrevista com o professor do Instituto de Ciências Biomédicas da USP e virologista, Edison Luiz Durigon

Publicado em 09 de Março de 2020 às 11:14

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

09 mar 2020 às 11:14
O Ministério da Saúde confirmou, até este domingo (08), 25 casos do novo coronavírus. 663 casos ainda são suspeitos e 632 foram descartados. Na última semana os kits de diagnóstico começaram a ser distribuídos para a rede de laboratórios públicos de todo o país. 
Em entrevista à rádio CBN Vitória, o professor do Instituto de Ciências Biomédicas da USP e virologista, Edison Luiz Durigon, explicou que o exame de PCR permite fazer o diagnóstico em poucos horas. No entanto, o especialista alerta que para testar coronavírus é preciso ter sintomas da doença. Uma baixa carga viral, de um paciente assintomático, não é suficiente para dar positivo. Confira as explicações do virologista. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Edison Luiz Durigon - 09-03-20

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