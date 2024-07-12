Saiba como funciona o Programa de Proteção às Testemunhas no ES

Há 27 anos, o Programa de Apoio e Proteção às Testemunhas, Vítimas e Familiares de Vítimas da Violência (Provita-ES) atua para proteger e acolher vítimas de crimes e testemunhas das ações de criminosos. A Lei que instituiu o projeto foi criada no dia 13 de julho de 1999, mas foi em 1997, em um contexto de elevado número de assassinatos de testemunhas de processos criminais, que o programa surgiu no Estado. Desde então, 711 pessoas foram protegidas. Hoje, 46 estão sob proteção. Em entrevista à CBN Vitória, a coordenadora do Provita, advogada e mestre em Direitos e Garantias Fundamentais, Verônica Bezerra, explica como funciona o programa. Ouça a conversa completa!