Saiba como funciona o processo de alistamento militar!

O processo do Alistamento Militar 2026 teve início no primeiro dia de janeiro e segue até 30 de junho. Ele é obrigatório para jovens brasileiros do sexo masculino, até mesmo para quem reside no exterior. O alistamento também passou a ser aberto às mulheres brasileiras que desejam voluntariamente prestar o serviço militar, desde que completem 18 anos em 2026. Sobre o feminino, no Espírito Santo, a partir deste ano, os municípios de Vila Velha e Vitória estão incluídos no planejamento para o Exército Brasileiro, permitindo que as jovens dessas cidades participem do processo seletivo, conforme a disponibilidade de vagas e o planejamento do Ministério da Defesa. O alistamento é obrigatório para os homens no ano em que completam 18 anos de idade. Para as mulheres, o alistamento é voluntário, conforme critérios definidos pelo Ministério da Defesa. Em ambos os casos, o procedimento pode ser feito de forma online ou presencialmente em uma Junta de Serviço Militar.