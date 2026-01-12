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Até 30 de junho

Saiba como funciona o processo de alistamento militar!

O alistamento é obrigatório para os homens, quando completam 18 anos, e voluntário para as mulheres

Publicado em 12 de Janeiro de 2026 às 11:48

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

12 jan 2026 às 11:48
Alistamento militar é obrigatório para homens e voluntário para mulheres. Está aberto até junho
Alistamento militar é obrigatório para homens e voluntário para mulheres. Está aberto até junho Crédito: Reprodução/Agência Brasil
O processo do Alistamento Militar 2026 teve início no primeiro dia de janeiro e segue até 30 de junho. Ele é obrigatório para jovens brasileiros do sexo masculino, até mesmo para quem reside no exterior. O alistamento também passou a ser aberto às mulheres brasileiras que desejam voluntariamente prestar o serviço militar, desde que completem 18 anos em 2026. Sobre o feminino, no Espírito Santo, a partir deste ano, os municípios de Vila Velha e Vitória estão incluídos no planejamento para o Exército Brasileiro, permitindo que as jovens dessas cidades participem do processo seletivo, conforme a disponibilidade de vagas e o planejamento do Ministério da Defesa. O alistamento é obrigatório para os homens no ano em que completam 18 anos de idade. Para as mulheres, o alistamento é voluntário, conforme critérios definidos pelo Ministério da Defesa. Em ambos os casos, o procedimento pode ser feito de forma online ou presencialmente em uma Junta de Serviço Militar.
Como se alistar? As inscrições dos brasileiros que completam 18 anos em 2026 podem ser feitas pela internet no site do Alistamento Online, inclusive para os residentes no exterior. É necessário ter cadastro na plataforma de serviços digitais do governo federal, o Gov.br. Se não tiver acesso à internet ou preferir fazer o alistamento presencialmente, o interessado deve se dirigir à Junta de Serviço Militar (JSM) mais próxima de sua residência, levando documentos originais de identificação. São eles: certidão de nascimento ou casamento; carteira de identidade ou Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS); e comprovante de residência recente. Em entrevista à CBN Vitória, o Comandante do 38º Batalhão de Infantaria, Tenente Coronel Marcelo Moreira Falci Júnior, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Tenente Coronel Marcelo Moreira Falci Júnior - 12-01-25.mp3

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