Saiba como funciona o núcleo para auxiliar consumidores superendividados

O Espírito Santo passou a contar, por meio do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), com o Núcleo de Atendimento ao Superendividad0. Neste primeiro momento, o novo núcleo atenderá apenas os consumidores da Serra, município com a maior população da Região Metropolitana da Grande Vitória. Posteriormente, de forma gradual, o atendimento será disponibilizado para os demais municípios metropolitanos. Mas, qualquer consumidor, pode se inscrever para as oficinas de educação financeira que se iniciam no mês de agosto. O Núcleo é voltado exclusivamente para o auxílio dos consumidores superendividados, ou seja, aqueles que já não dispõem mais de renda suficiente para suprir as necessidades básicas de sobrevivência em razão das diversas dívidas contraídas. Nessa situação, os débitos afetam a saúde física e mental das pessoas, que inclusive têm as relações familiares comprometidas devido à situação financeira. Em entrevista à CBN Vitória, a promotora de Justiça e Coordenadora do Núcleo, Sandra Lengruber da Silva, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!