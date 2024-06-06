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Economia

Saiba como funciona o núcleo para auxiliar consumidores superendividados

Ouça entrevista com a promotora de Justiça, Sandra Lengruber da Silva

Publicado em 06 de Junho de 2024 às 11:53

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

06 jun 2024 às 11:53
Endividamento, dívidas, contas, boletos
Endividamento, dívidas, contas, boletos Crédito: Getty Images
O Espírito Santo passou a contar, por meio do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), com o Núcleo de Atendimento ao Superendividad0. Neste primeiro momento, o novo núcleo atenderá apenas os consumidores da Serra, município com a maior população da Região Metropolitana da Grande Vitória. Posteriormente, de forma gradual, o atendimento será disponibilizado para os demais municípios metropolitanos. Mas, qualquer consumidor, pode se inscrever para as oficinas de educação financeira que se iniciam no mês de agosto. O Núcleo é voltado exclusivamente para o auxílio dos consumidores superendividados, ou seja, aqueles que já não dispõem mais de renda suficiente para suprir as necessidades básicas de sobrevivência em razão das diversas dívidas contraídas. Nessa situação, os débitos afetam a saúde física e mental das pessoas, que inclusive têm as relações familiares comprometidas devido à situação financeira. Em entrevista à CBN Vitória, a promotora de Justiça e Coordenadora do Núcleo, Sandra Lengruber da Silva, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Sandra Lengruber da Silva - 06-06-24.mp3
O NAS funciona na sede da Promotoria de Justiça Cível de Vitória, na Enseada do Suá. Os consumidores que estejam em situação de superendividamento poderão agendar atendimento pelo telefone da Promotoria de Justiça (027 3145-5000), por e-mail ([email protected]), ou por meio do Procon da Serra (27 3252-7242/7243/7295/7298 e 98128-8533 e e-mail [email protected]), que fará a triagem dos casos recebidos e encaminhará ao núcleo do MPES.
Após fazer a análise minuciosa da situação de cada consumidor, a equipe do NAS vai orientar as pessoas superendividadas e atuar para promover a renegociação de dívidas com a totalidade dos credores, inclusive com a proposta de plano de pagamento.
Com esse objetivo, o Ministério Publico celebrou convênio com a FUCAPE, que auxiliará também na educação financeira dos consumidores e suas famílias. Assim, o Núcleo buscará a conciliação e a mediação de conflitos decorrentes do superendividamento, além de adotar demais medidas necessárias de proteção a esses consumidores.
[fonte: MPES]

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