Saiba como funciona canal de WhatsApp com IA para serviços de saúde na capital

WhatsApp Crédito: Pixabay

A prefeitura de Vitória lançou um novo canal para facilitar o acesso dos munícipes aos agendamentos e outros serviços de saúde. Segundo a administração municipal, com o novo canal, a população poderá interagir com a "VitórIA", uma assistente virtual baseada em Inteligência Artificial integrada ao sistema de Gestão em Saúde do município, a Rede Bem-Estar. O contato pode ser feito por meio do número +55 27 98107-0240.



Inicialmente, informa a prefeitura, o novo sistema entrará disponível para solicitação de avaliação dos serviços de saúde, confirmação e desmarcação de consultas, com expansão gradual para outros serviços. "O objetivo do novo canal é facilitar o acesso da população às informações e aos serviços de saúde, utilizando um aplicativo amplamente conhecido e utilizado pelos brasileiros, tornando a comunicação mais ágil, acessível e eficiente", diz.

Além de substituir o atual serviço de envio de mensagens por SMS, o novo canal permitirá que a assistente virtual esclareça dúvidas sobre acesso aos serviços da Semus e forneça informações sobre exames, medicamentos e outros atendimentos ofertados pela rede municipal de saúde.

Ainda, de acordo com a administração municipal, como medida adicional de segurança, a agente virtual VitórIA possui o selo de verificação do WhatsApp (símbolo verde ao lado do nome), que indica o uso do WhatsApp Business API e confirma que a conta foi analisada e aprovada pela Meta, empresa responsável pelo aplicativo, como um canal legítimo.

E vai o alerta. É reforçado que a "VitórIA" não solicita senhas, documentos pessoais ou CPF por meio do WhatsApp, garantindo mais segurança e confiabilidade na comunicação com os cidadãos. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária de Saúde de Vitória, Magda Lamborghini, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!