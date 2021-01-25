Saiba como funciona a lona que cobre o terminal de Itaparica

O terminal de Itaparica voltou a funcionar nesta segunda-feira (25), após reinauguração em cerimônia na última sexta-feira (22). Fechado desde julho de 2018 por problemas na estrutura do telhado, o governo estadual garantiu que o local foi totalmente remodelado e conta com design e materiais modernos e vai receber 39 linhas do sistema Transcol. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor-geral do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), Luiz César Maretto, deu detalhes do funcionamento da lona tensionada do terminal e explicou que a cobertura tem garantia de fábrica de 20 anos. Maretto disse ainda que a empresa contratada para a obra vai ficar, pelo menos, mais um mês para reparos finais. Ouça a entrevista completa: