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GARANTIA DE 20 ANOS

Saiba como funciona a lona que cobre o terminal de Itaparica

O entrevistado é o diretor-geral do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), Luiz César Maretto

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 12:07

Publicado em 

25 jan 2021 às 12:07
Terminal de Itaparica, em Vila Velha, foi reinaugurado na sexta-feira (22) Crédito: Carlos Alberto Silva
O terminal de Itaparica voltou a funcionar nesta segunda-feira (25), após reinauguração em cerimônia na última sexta-feira (22). Fechado desde julho de 2018 por problemas na estrutura do telhado, o governo estadual garantiu que o local foi totalmente remodelado e conta com design e materiais modernos e vai receber 39 linhas do sistema Transcol. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor-geral do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), Luiz César Maretto, deu detalhes do funcionamento da lona tensionada do terminal e explicou que a cobertura tem garantia de fábrica de 20 anos. Maretto disse ainda que a empresa contratada para a obra vai ficar, pelo menos, mais um mês para reparos finais. Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Patricia Vallim - Luiz Cesar Maretto - 25-01-21.mp3

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