Saiba como funciona a ECMO, terapia usada para tratar Paulo Gustavo

Infectado pelo novo coronavírus e internado desde o dia 13 de março em um hospital da Zona Sul do Rio de Janeiro, ator e humorista Paulo Gustavo foi colocado em tratamento com a "ECMO", devido ao agravamento de seu quadro clínico. Sigla em inglês para 'Oxigenação por Membrana Extracorpórea', a ECMO é utilizada quando o pulmão se torna incapaz de absorver o oxigênio. Por isso, é preciso “substituir” o órgão por um equipamento que age como um pulmão artificial e oxigena o sangue fora do corpo. A explicação é do médico Heber Souza Melo Silva, cirurgião da equipe de transplantes de coração do Hospital Meridional, que trabalha com a terapia no Espírito Santo. Ouça a entrevista concedida ao CBN Cotidiano: