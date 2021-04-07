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"pulmão artificial"

Saiba como funciona a ECMO, terapia usada para tratar Paulo Gustavo

O entrevistado é o médico Heber Souza Melo Silva, cirurgião da equipe de transplantes de coração do Hospital Meridional

Publicado em 07 de Abril de 2021 às 15:58

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

07 abr 2021 às 15:58
A "ECMO" é adotada quando os pulmões já não conseguem absorver o oxigênio Crédito: Freepik
Infectado pelo novo coronavírus e internado desde o dia 13 de março em um hospital da Zona Sul do Rio de Janeiro, ator e humorista Paulo Gustavo foi colocado em tratamento com a "ECMO", devido ao agravamento de seu quadro clínico. Sigla em inglês para 'Oxigenação por Membrana Extracorpórea', a ECMO é utilizada quando o pulmão se torna incapaz de absorver o oxigênio. Por isso, é preciso “substituir” o órgão por um equipamento que age como um pulmão artificial e oxigena o sangue fora do corpo. A explicação é do médico Heber Souza Melo Silva, cirurgião da equipe de transplantes de coração do Hospital Meridional, que trabalha com a terapia no Espírito Santo. Ouça a entrevista concedida ao CBN Cotidiano:
Entrevista - Fabio Botacin - Heber Souza - 07-04-21.mp3
O médico explica que o tratamento é um apoio aos demais que se seguem a cada paciente e a indicação requer um quadro avaliado por diversos especialistas. 

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