Saiba como ficará o tempo nas próximas horas no ES

Nas últimas 24h, choveu quase 200mm em Aracruz em municípios da Grande Vitória, todos têm índice acima de 130mm. A forte chuva alaga estradas, ruas. Muros caíram, houve deslizamentos de terra, entre outras ocorrências. 32 pessoas em Vila Velha estão desalojadas, 10 em Aracruz e uma em Vargem Alta. Confira mais detalhes da chuva e a previsão do tempo para os próximos dias em uma entrevista com Pedro Henrique Pantoja, meteorologista do Incaper. Ouça!