Saiba como ficará o tempo nas próximas horas no ES

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A forte chuva alaga estradas, ruas. Muros caíram, houve deslizamentos de terra, entre outras ocorrências. 32 pessoas em Vila Velha estão desalojadas, 10 em Aracruz e uma em Vargem Alta

Publicado em 09 de Novembro de 2018 às 18:39

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

09 nov 2018 às 18:39
Nas últimas 24h, choveu quase 200mm em Aracruz em municípios da Grande Vitória, todos têm índice acima de 130mm. A forte chuva alaga estradas, ruas. Muros caíram, houve deslizamentos de terra, entre outras ocorrências. 32 pessoas em Vila Velha estão desalojadas, 10 em Aracruz e uma em Vargem Alta. Confira mais detalhes da chuva e a previsão do tempo para os próximos dias em uma entrevista com Pedro Henrique Pantoja, meteorologista do Incaper. Ouça!
Entrevista - Fabio Botacin - Pedro Pantoja - 09-11-18.mp3

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