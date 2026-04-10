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Vai chover?

Saiba como fica o tempo para a Romaria dos Homens e show do Guns N’ Roses

Ouça detalhes na entrevista com o meteorologista da Defesa Civil Estadual, Mauro Bernasconi

Publicado em 10 de Abril de 2026 às 11:41

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

10 abr 2026 às 11:41
Festa da Penha 2023: Romaria dos Homens
Festa da Penha 2023: Romaria dos Homens Crédito: Fernando Ribeiro/Divulgação
O meteorologista da Defesa Civil Estadual, Mauro Bernasconi, explicou nesta sexta-feira (10), em entrevista à CBN Vitória, que os modelos meteorológicos apontam que ainda pode chover durante a tradicional Romaria dos Homens, que acontece neste sábado (11), saindo de Vitória com destino ao Convento da Penha. Já para domingo (12), para o show do grupo de rock Guns N’ Roses, em Cariacica, a expectativa é de tempo mais firme. Ouça a conversa completa. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Mauro Bernasconi - 10-04-26.mp3

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