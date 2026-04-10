Saiba como fica o tempo para a Romaria dos Homens e show do Guns N’ Roses

O meteorologista da Defesa Civil Estadual, Mauro Bernasconi, explicou nesta sexta-feira (10), em entrevista à CBN Vitória, que os modelos meteorológicos apontam que ainda pode chover durante a tradicional Romaria dos Homens, que acontece neste sábado (11), saindo de Vitória com destino ao Convento da Penha. Já para domingo (12), para o show do grupo de rock Guns N’ Roses, em Cariacica, a expectativa é de tempo mais firme. Ouça a conversa completa.