Saiba como fica o tempo no ES nos próximos dias

O Espírito Santo vem sofrendo com um grande acumulado de chuva nas últimas 24 horas em diversos locais, principalmente na região norte do estado. Inúmeros pontos de alagamentos e estragos nas estradas foram registrados nas últimas horas. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o o meteorologista do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), Hugo Ramos, fala sobre a previsão do tempo para os próximos dias. Ouça a conversa completa!