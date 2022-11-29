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Previsão do Tempo

Saiba como fica o tempo no ES nos próximos dias

Ouça a entrevista completa com o meteorologista do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), Hugo Ramos

Publicado em 29 de Novembro de 2022 às 18:23

Publicado em 

29 nov 2022 às 18:23
Frente fria e chuva na Grande Vitória
Chuva na Grande Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
O Espírito Santo vem sofrendo com um grande acumulado de chuva nas últimas 24 horas em diversos locais, principalmente na região norte do estado. Inúmeros pontos de alagamentos e estragos nas estradas foram registrados nas últimas horas. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o o meteorologista do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), Hugo Ramos, fala sobre a previsão do tempo para os próximos dias. Ouça a conversa completa!
ENTREVISTA - HUGO RAMOS ( INCAPER ) - 29-11-22

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