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Saiba como escolher o melhor pescado para a Semana Santa  

Quem nos ajuda nesta tarefa é a médica-veterinária Karla Barbosa, especialista em Vigilância Sanitária e Epidemiologia

Publicado em 01 de Abril de 2021 às 11:17

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

01 abr 2021 às 11:17
Um ingrediente essencial para a preparação dos pratos tradicionais da Semana Santa é o pescado. A escolha de peixe, porém, precisa ser bem criteriosa por parte dos consumidores, já que é necessário se atentar à conservação e ao estado no momento de selecionar o produto. Mas como escolher o melhor pescado para a Semana Santa? Quem nos ajuda nesta tarefa é a médica-veterinária Karla Barbosa, especialista em Vigilância Sanitária e Epidemiologia, em entrevista à CBN Vitória! Segundo ela, existem dois pontos essenciais para escolher um bom peixe: a temperatura de conservação - que deve permanecer abaixo de 2 graus - e as características de frescor - e é aqui que entra aquele saber popular de escolher o pescado com o olho mais brilhoso. Acompanhe!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Karla Barbosa - 01-04-21.mp3
Do momento em que é retirado do mar, do rio ou de um criatório, o pescado precisa ser manuseado com cuidado e precaução, por meio de boas práticas de manipulação. Além de conservar o produto por mais tempo, o cuidado tende a evitar a contaminação e as Doenças Transmitidas por Alimentos (DTAs). Esse rigor sanitário deve ser mantido da pesca ao acondicionamento e transporte nas embarcações, passando pelo armazenamento na indústria até a comercialização em mercados e peixarias.
As embarcações pesqueiras precisam ser certificadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e, a bordo, os pescadores devem seguir critérios e requisitos higiênico-sanitários. O pescado recém-capturado, por exemplo, deverá ser protegido de qualquer contaminação, dos efeitos do sol ou de qualquer outra fonte de calor, precisando ser resfriado e acondicionado em gelo feito com água potável. Todas as etapas de evisceração, acomodação em gelo ou salmoura, bem como a disposição dos resíduos, devem seguir as normas de higiene.
Ao longo de toda a cadeia produtiva, a presença do responsável técnico é importante para garantir a saúde e a qualidade dos produtos que serão ingeridos pelo consumidor. Quando o peixe chega à indústria, há fiscal do Serviço Veterinário Oficial para verificar a procedência dos produtos, bem como um responsável técnico para garantir a manutenção dos aspectos sanitários durante a manipulação. Ao seguir para o supermercado ou peixaria, o pescado continua sendo supervisionado por outro responsável técnico do estabelecimento e pela fiscalização da Vigilância Sanitária. Tudo isso gera uma garantia de qualidade, que certifica o produto devidamente inspecionado para consumo.
No fim da cadeia está o consumidor, que não pode se esquecer de que o cuidado também deve continuar em casa. O peixe precisa ser bem armazenado em ambiente limpo e refrigerado. Se o produto estiver congelado, é preciso analisar a data de congelamento, o prazo de validade e o local onde o peixe está sendo armazenado, que deve estar com a temperatura entre -10° e -15°C. Uma vez descongelado, é necessário prepará-lo de forma adequada e consumi-lo imediatamente. Na verdade, o consumo imediato deve ocorrer sempre que o pescado sair da refrigeração e estiver em temperatura ambiente.
Ao comprar peixes frescos, fique muito atento à parte estética. Os olhos devem estar brilhantes, salientes e transparentes. O peixe precisa estar rígido, com a pele úmida, bem aderida e sem cortes ou machucados, enquanto as escamas devem se apresentar firmes, resistentes, translúcidas e brilhantes.
[Fonte: Conselho Federal de Medicina Veterinária]

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