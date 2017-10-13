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Saiba como economizar quase R$ 1,5 mil em compras de supermercados

A Associação Brasileira de Defesa do Consumidor - Proteste - divulgou um estudo realizado anualmente sobre a economia que é possível ser feita nas compras feitas em supermercados

Publicado em 13 de Outubro de 2017 às 17:52

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

13 out 2017 às 17:52
A Associação Brasileira de Defesa do Consumidor - Proteste - divulgou um estudo realizado anualmente sobre a economia que é possível ser feita nas compras feitas em supermercados. Em entrevista ao jornalista Fábio Botacin, o representante da Proteste e responsável pelo estudo, Rafael Bonfim, explica que em Vitória, analisando as diferenças de preços entre os produtos mais comprados e produtos mais baratos, parâmetro da pesquisa, seria possível economizar cerca de R$ 1,5 mil em compras. Em Vila Velha, aproximadamente R$ 900. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Rafael Bonfim - 13-10-17.mp3

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