Saiba como economizar quase R$ 1,5 mil em compras de supermercados

A Associação Brasileira de Defesa do Consumidor - Proteste - divulgou um estudo realizado anualmente sobre a economia que é possível ser feita nas compras feitas em supermercados. Em entrevista ao jornalista Fábio Botacin, o representante da Proteste e responsável pelo estudo, Rafael Bonfim, explica que em Vitória, analisando as diferenças de preços entre os produtos mais comprados e produtos mais baratos, parâmetro da pesquisa, seria possível economizar cerca de R$ 1,5 mil em compras. Em Vila Velha, aproximadamente R$ 900. Confira!