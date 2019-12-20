Saiba como é preparado o espetáculo "A Árvore que Canta", em Vitória

No clima de Natal, uma iniciativa que entrou para o calendário festivo capixaba é a apresentação da "Árvore que Canta", da Primeira Igreja Batista de Vitória. Com um coral que conta com cerca de 350 pessoas, incluindo 80 crianças, as apresentações começam neste domingo (22) e vão até dia 26. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Edinéa Pacheco Stikan, regente do Coro Principal e coordenadora da iniciativa, explica que não tem apresentação no dia 24 - véspera de Natal - pois é um momento de estar com a família e oração. Ela fala que a preparação começa ainda na primeira metade do ano, com planejamento para o coro, o teatro e as canções. "A história pode ser a mesma, do nascimento de Jesus, mas a maneira de contar sempre muda", diz.