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NATAL

Saiba como é preparado o espetáculo "A Árvore que Canta", em Vitória

"Árvore que Canta" será destaque no Natal da Grande Vitória

Publicado em 20 de Dezembro de 2019 às 20:32

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

20 dez 2019 às 20:32
 
Árvore que Canta, na Primeira Igreja Batista de Vitória Crédito: Divulgação
No clima de Natal, uma iniciativa que entrou para o calendário festivo capixaba é a apresentação da "Árvore que Canta", da Primeira Igreja Batista de Vitória. Com um coral que conta com cerca de 350 pessoas, incluindo 80 crianças, as apresentações começam neste domingo (22) e vão até dia 26. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Edinéa Pacheco Stikan, regente do Coro Principal e coordenadora da iniciativa, explica que não tem apresentação no dia 24 - véspera de Natal - pois é um momento de estar com a família e oração. Ela fala que a preparação começa ainda na primeira metade do ano, com planejamento para o coro, o teatro e as canções. "A história pode ser a mesma, do nascimento de Jesus, mas a maneira de contar sempre muda", diz. 
Ouça mais sobre essa história na entrevista:
Entrevista - Fabio Botacin - Edineia Pacheco - 20-12-19.mp3

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