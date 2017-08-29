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Saiba como é feita a previsão de emergência por seca ou chuva

Você sabe como é realizado o trabalho de previsão de emergência para esses casos de extremos climáticos? Confira as explicações do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais

Publicado em 29 de Agosto de 2017 às 20:06

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

29 ago 2017 às 20:06
Relatos sobre secas severas - na região Nordeste do país - e de chuvas que trazem destruição na região Sul, por exemplo, chamam a atenção sobre as disparidades que existem com relação às realidades do clima pelo território brasileiro. Mas você sabe como é realizado o trabaho de previsão de emergência para esses casos de extremos climáticos? Para explicar sobre o assunto convidamos o coordenador-geral de Operações e Modelagens do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), meteorologista Marcelo Seluchi, para detalhar o tema. Acompanhe!
Entrevista - Fabio Botacin - Marcelo Celutti - 29-08-17.mp3

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