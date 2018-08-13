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ELEIÇÕES 2018

Saiba como é feita a contagem de votos numa eleição

Ouça a entrevista com o o advogado especialista em Direito Eleitoral, Danilo de Araújo Carneiro

Publicado em 13 de Agosto de 2018 às 11:44

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

13 ago 2018 às 11:44
Estamos em período eleitoral e conhecer um pouco mais da legislação em vigor e da história dos candidatos é fundamental para mudar a situação do país através da política. Este ano, por exemplo, há mudanças nas cláusulas de desempenho ou barreira que definem acesso ao fundo partidário e ao tempo gratuito de rádio e televisão. Já para 2020, teremos o fim das coligações para eleições proporcionais. Em entrevista à CBN Vitória, o advogado especialista em Direito Eleitoral, Danilo de Araújo Carneiro, explica também como são contabilizados os votos para candidaturas majoritárias e proporcionais. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Danilo de Araújo Carneiro - 13-08-18~1

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