Saiba como é feita a contagem de votos numa eleição

Estamos em período eleitoral e conhecer um pouco mais da legislação em vigor e da história dos candidatos é fundamental para mudar a situação do país através da política. Este ano, por exemplo, há mudanças nas cláusulas de desempenho ou barreira que definem acesso ao fundo partidário e ao tempo gratuito de rádio e televisão. Já para 2020, teremos o fim das coligações para eleições proporcionais. Em entrevista à CBN Vitória, o advogado especialista em Direito Eleitoral, Danilo de Araújo Carneiro, explica também como são contabilizados os votos para candidaturas majoritárias e proporcionais.