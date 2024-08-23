Saiba como é definida prisão ou pagamento de fiança para motorista infrator

Estado em que carro que Wenderson Fagundes Melo (destaque) dirigia ficou após atropelamento Crédito: Acervo pessoal

Uma mulher de 36 anos e a filha de apenas 5 anos foram atropeladas nesta quarta-feira (21), em Vila Velha, enquanto atravessavam a faixa de pedestres. Testemunhas e imagem de videomonitoramento flagraram o motorista, que estava em um carro preto, furando o sinal vermelho e atingindo as duas, que foram arremessadas a cerca de 20 metros. A menina, de 5 anos, estava no colo da mulher. O condutor do veículo deixou o local sem prestar socorro. Se apresentou à polícia horas depois do acidente e pagou fiança. Em entrevista à CBN Vitória, o senador do Espírito Santo, Fabiano Contarato, que atuou por dez anos como delegado de trânsito na Polícia Civil, explica como é definida uma possível prisão do condutor e o valor de fiança.

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O que diz a polícia

A Polícia Civil informa que na Delegacia Regional de Vila Velha o suspeito, 20 anos, foi autuado em flagrante por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e por deixar o condutor do veículo, na ocasião do sinistro, de prestar imediato socorro à vítima, ou, não podendo fazê-lo diretamente, por justa causa, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública. Ele foi liberado para responder em liberdade, após o recolhimento da fiança arbitrada pelo delegado de plantão. O caso segue sob investigação por meio da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT) e detalhes da investigação não serão divulgados.