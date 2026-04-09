Saiba como consultar o histórico de violência antes do namoro

A informação pode salvar vidas e, por isso, é importante saber quem é a pessoa que você está conhecendo, antes mesmo de iniciar um relacionamento amoroso. Recentemente, agentes da Guarda Municipal Civil da Serra publicaram um vídeo nas redes sociais ensinando como fazer uma busca para verificar antecedentes de violência de forma simples e sem sair de casa. Em entrevista à CBN Vitória, a comandante Laís Araújo, da Guarda Municipal da Serra, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
O primeiro passo é acessar o site oficial do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES): www,tjes.jus.br
Clicar na opção “Consultas”, na parte superior da tela;
Em seguida, selecionar “Acompanhamento processual”;
O site será redirecionado à página de “Processos”, onde basta escolher a opção “Consulta Unificada”;
Na área de busca, digitar o nome completo da pessoa.