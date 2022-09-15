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Cidadania

Saiba como capixabas podem participar das eleições para Câmara e Senado da Itália

Os mais de 400 mil italianos natos e descendentes com cidadania residentes no Brasil receberam pelos correios cédulas eleitorais para votarem

Publicado em 15 de Setembro de 2022 às 12:00

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

15 set 2022 às 12:00
Bandeira da Itália
Bandeira da Itália Crédito: Pexels
Italianos natos e descendentes com cidadania residentes no Brasil têm recebido cédulas eleitorais para votar em candidatos à Câmara e ao Senado italianos. O prazo de envio do voto vai até o próximo dia 18. Nas eleições legislativas da Itália, ítalo-brasileiros e italianos que moram na América do Sul podem eleger dois deputados e um senador para representar os países no Parlamento italiano. Os mais de 400 mil (430.9584) italianos natos e descendentes com cidadania residentes no Brasil receberam pelos correios cédulas eleitorais para votarem.  Juntando Espírito Santo e Rio de Janeiro, são 52.672 eleitores. Em entrevista à CBN Vitória, Cilmar Francischetto, conselheiro do Comitê dos Italianos no Exterior e membro da Comunità Italiana do Espírito Santo, e o jornalista da RAI, Diego Mezzogiorno, falam sobre o tema. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Cilmar Francischetto e Diego Mezzogiorno - 15-09-22

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