Saiba como capixabas podem participar das eleições para Câmara e Senado da Itália

Italianos natos e descendentes com cidadania residentes no Brasil têm recebido cédulas eleitorais para votar em candidatos à Câmara e ao Senado italianos. O prazo de envio do voto vai até o próximo dia 18. Nas eleições legislativas da Itália, ítalo-brasileiros e italianos que moram na América do Sul podem eleger dois deputados e um senador para representar os países no Parlamento italiano. Os mais de 400 mil (430.9584) italianos natos e descendentes com cidadania residentes no Brasil receberam pelos correios cédulas eleitorais para votarem. Juntando Espírito Santo e Rio de Janeiro, são 52.672 eleitores. Em entrevista à CBN Vitória, Cilmar Francischetto, conselheiro do Comitê dos Italianos no Exterior e membro da Comunità Italiana do Espírito Santo, e o jornalista da RAI, Diego Mezzogiorno, falam sobre o tema.