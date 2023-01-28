Saiba como aproveitar o verão de forma sustentável

O verão no Brasil é uma época quente, e estar atento quando o assunto é sustentabilidade é fundamental. ESG é a sigla mais comentada no Brasil e no mundo e significa boas práticas ambientais, sociais e de governança. Tornou-se selo para empresas e investimentos responsáveis, e também tem a ver com o comportamento de cada um. Que tal também adotar algumas práticas na sua vida e nos seus hábitos? Vamos listar algumas ideias importantes para garantir uma estação equilibrada e animada, o uso eficiente dos recursos naturais, e a adoção de boas práticas sustentáveis. O aprendizado é contínuo e a prática é necessária para que se torne um hábito. Em entrevista à CBN Vitória, a diretora-presidente do Instituto Ideias, Tereza Romero, arquiteta urbanista e especializada em sustentabilidade e destinação de resíduos, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Entrevista Patrícia Vallim - Tereza Romero - 28-01-23
AS IDEIAS
- Uso adequado da água evitando desperdícios
- Você sabia que o Brasil perde cerca de 40% cerca de água potável? E que cerca de 35 milhões de pessoas não tem acesso a água potável? Esses são dados do SNIS ano base 2020. Então que tal fazermos a nossa parte e usarmos a água de forma eficiente? Algumas ideias podem contribuir para o não desperdício, como:
- Reduza o tempo de banho (isso representa que a cada 5 minutos a menos você economiza 25 litros de água)
- Feche a torneira enquanto escova os dentes, é um hábito que deve ser incorporado no nosso dia a dia, independente do verão;
- Reaproveite a água da piscina, da máquina de lavar, de banheiras;
- Feche bem as torneiras para evitar vazamentos e desperdício.
- Energia com uso eficiente
- O consumo da energia no verão pode pesar significativamente no seu bolso. Lembre-se de observar a bandeira que está vigorando na sua região e adote algumas ideias para promover a economia de energia: 1. Tente aproveitar os ventos que sopram nesta época abrindo janelas e aproveitando a luz natural; 2. Procure programar a utilização de ferros de passar roupas e máquinas de lavar; 3. Observe a porta da geladeira para mantê-la fechada por mais tempo; 4. Altere o chuveiro para o modo verão, isso reduzirá significativamente o consumo de energia.
- Energia com uso eficiente
- O consumo da energia no verão pode pesar significativamente no seu bolso. Lembre-se de observar a bandeira que está vigorando na sua região e adote algumas ideias para promover a economia de energia: 1. Tente aproveitar os ventos que sopram nesta época abrindo janelas e aproveitando a luz natural; 2. Procure programar a utilização de ferros de passar roupas e máquinas de lavar; 3. Observe a porta da geladeira para mantê-la fechada por mais tempo; 4. Altere o chuveiro para o modo verão, isso reduzirá significativamente o consumo de energia.
- A vez do Consumo consciente
- E que tal aproveitarmos essa bela estação e adotarmos práticas de consumos consciente? Evite desperdícios, principalmente de alimentos. Você sabia que em 2019, 931 milhões de toneladas de alimentos foram desperdiçados? Isso sugere que 17% da produção total de alimentos do mundo foram para o lixo. E mais, segundo reportagem veiculada pela BBC, esse número é o equivalente a 23 milhões de caminhões de 40 toneladas totalmente carregados com alimentos, que alinhados dariam a volta na Terra sete vezes.
- Fique atento aos produtos consumidos. Observe a data de validade e identifique o seu propósito e os possíveis impactos no meio ambiente já identificando as formas corretas de descarte. Além disso, considere se a compra é realmente necessária, a durabilidade do produto, e os benefícios.
- Emissão de gases de efeito estufa
- Fique atento para a nossa emissão de gases de efeito estufa. É fato que boa parte da população está se conscientizando sobre os múltiplos benefícios de evitar pegar o carro e trocá-lo por caminhadas e pedaladas. São práticas mais saudáveis, que além de contribuir com o bem-estar, também colaboram com o meio ambiente. Sendo assim, vamos aproveitar o verão, fazer caminhadas, trilhas, e pedalar, estaremos assim fazendo bem ao corpo e ao ambiente. Ficam as ideias e vamos aproveitar a estação mais fantástica do ano, com equilíbrio e sustentabilidade pois a próxima estação virá e logo o verão chega novamente e poderemos pôr em prática nossos aprendizados.