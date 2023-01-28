Saiba como aproveitar o verão de forma sustentável

O verão no Brasil é uma época quente, e estar atento quando o assunto é sustentabilidade é fundamental. ESG é a sigla mais comentada no Brasil e no mundo e significa boas práticas ambientais, sociais e de governança. Tornou-se selo para empresas e investimentos responsáveis, e também tem a ver com o comportamento de cada um. Que tal também adotar algumas práticas na sua vida e nos seus hábitos? Vamos listar algumas ideias importantes para garantir uma estação equilibrada e animada, o uso eficiente dos recursos naturais, e a adoção de boas práticas sustentáveis. O aprendizado é contínuo e a prática é necessária para que se torne um hábito. Em entrevista à CBN Vitória, a diretora-presidente do Instituto Ideias, Tereza Romero, arquiteta urbanista e especializada em sustentabilidade e destinação de resíduos, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!