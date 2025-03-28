Saiba como agendar visita e o que fazer até o topo da Pedra Azul

Pedra Azul, em Domingos Martins Crédito: Pedro Cunha

Um dos principais cartões-postais do Espírito Santo, o Parque Estadual da Pedra Azul, na Região Serrana do Estado, pode ser uma opção de lazer para quem curte aventura! Além do acesso às trilhas e piscinas naturais, também é possível escalar até o topo do monumento, que tem mais de 1.800 metros. Diferentemente das outras atividades que podem ser realizadas no parque, a escalada exige experiência e o uso de equipamentos de segurança. Para viver essa aventura é necessário agendar! Em entrevista à CBN Vitória, a coordenadora de Gestão de Unidades de Conservação do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), Joseany Trarbach, explica como realizar o agendamento. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Joseany Trarbach -28-03-25.mp3

MAIS INFORMAÇÕES:

- A escalada até o topo da Pedra Azul também requer agendamento no Agenda ES

- Horários disponíveis: 6h30, 7h e 7h30

- Limite: 21 pessoas por dia, sendo três grupos de sete pessoas por agendamento, que devem ser realizados de forma individual pelo site

- Para visitantes sem experiência prévia, é necessário contratar um guia especializado para condução e acompanhamento

- A trilha para escalada tem início na entrada do parque e demanda cerca de uma hora e meia até a base da escalada

- A Pedra Azul tem 1.822 metros de altitude, a subida é classificada como grau segundo e terceiro de dificuldade

- Antes de acessar as trilhas para a aventura, é obrigatório preencher um termo de responsabilidade e conhecimento de riscos, declarando-se o principal responsável pela sua própria segurança, o qual deve ser entregue na entrada do parque

- PASSO A PASSO:

Acesse o site agenda.es.gov.br

No espaço de busca, escreva "escalada". O visitante terá a opção de "Escalada até o topo da pedra"

Após clicar nesta opção, o interessado deve fazer o login na plataforma

Depois de entrar na sua conta, você será informado se há ou não vaga para a escalada em Domingos Martins

Selecione "Domingos Martins", depois "Pedra Azul" e confira as datas disponíveis

Após a escolha da data, você precisará escolher o horário

Por fim, você precisa indicar quem fará a escalada: você ou outra pessoa

RECOMENDAÇÕES:

- Calçados fechados e aderentes, roupas leves, protetor solar, chapéu, água e lanche.