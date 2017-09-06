Saiba como a queda da inflação pode impactar no seu bolso

O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ficou em 0,19% no mês de agosto em relação a julho, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (6) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Para os meses de agosto, foi a menor variação desde 2010 (0,04%). Em agosto de 2016, o índice havia registrado variação de 0,44%. Mas, afinal, como queda impacta na vida do consumidor? De que maneira ele sentirá esses efeitos no seu bolso? Para detalhar o assunto convidamos o economista capixaba Eduardo Araújo para explicar esse cenário. Confira!