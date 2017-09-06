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Saiba como a queda da inflação pode impactar no seu bolso

Como queda impacta na vida do consumidor? De que maneira ele sentirá esses efeitos no seu bolso?

Publicado em 06 de Setembro de 2017 às 20:23

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

06 set 2017 às 20:23
O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ficou em 0,19% no mês de agosto em relação a julho, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (6) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Para os meses de agosto, foi a menor variação desde 2010 (0,04%). Em agosto de 2016, o índice havia registrado variação de 0,44%. Mas, afinal, como queda impacta na vida do consumidor? De que maneira ele sentirá esses efeitos no seu bolso? Para detalhar o assunto convidamos o economista capixaba Eduardo Araújo para explicar esse cenário. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Eduardo Araújo - 06-09-17.mp3

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