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Mercado de trabalho

Saiba as vantagens de contratar estagiários

Contar com bons estagiários pode ser um diferencial inteligente, já que eles chegam à empresa com novas ideias e vontade de fazer a diferença

Publicado em 18 de Janeiro de 2020 às 13:51

Publicado em 

18 jan 2020 às 13:51
Segundo o IBGE, mais de 25,7% dos brasileiros entre 18 e 24 anos estão sem colocação no mercado de trabalho Crédito: Reprodução internet
O ano de 2019 terminou, segundo o IBGE, com queda no número de desempregados. Porém, a realidade ainda é preocupante. Cerca de 11,9 milhões de pessoas ainda estão sem emprego. Apesar dos números, especialistas da Confederação Nacional da Indústria (CNI) indicam retomada da economia com previsão de 2,5% de expansão para este ano. Uma boa maneira de driblar as dificuldades do mercado é montar um time preparado.
Entrevista - Gabriela Martins - Mauro De Oliveira - 18-01-20.mp3
Contar com bons estagiários pode ser um diferencial inteligente, já que eles chegam à empresa com novas ideias e vontade de fazer a diferença. Para os empresários, há a vantagem de admitir a baixo custo. Contudo, os estagiários também possuem vantagens, afinal, estão na empresa, principalmente para aprender e terem suas virtudes profissionais moldadas. É sobre as vantagens de se investir no estágio em 2020 que vamos conversar com Mauro de Oliveira, Diretor de Comunicação da Associação Brasileira de Estágios (ABRES).

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