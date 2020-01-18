Saiba as vantagens de contratar estagiários

Segundo o IBGE, mais de 25,7% dos brasileiros entre 18 e 24 anos estão sem colocação no mercado de trabalho

O ano de 2019 terminou, segundo o IBGE, com queda no número de desempregados. Porém, a realidade ainda é preocupante. Cerca de 11,9 milhões de pessoas ainda estão sem emprego. Apesar dos números, especialistas da Confederação Nacional da Indústria (CNI) indicam retomada da economia com previsão de 2,5% de expansão para este ano. Uma boa maneira de driblar as dificuldades do mercado é montar um time preparado.

Contar com bons estagiários pode ser um diferencial inteligente, já que eles chegam à empresa com novas ideias e vontade de fazer a diferença. Para os empresários, há a vantagem de admitir a baixo custo. Contudo, os estagiários também possuem vantagens, afinal, estão na empresa, principalmente para aprender e terem suas virtudes profissionais moldadas. É sobre as vantagens de se investir no estágio em 2020 que vamos conversar com Mauro de Oliveira, Diretor de Comunicação da Associação Brasileira de Estágios (ABRES).