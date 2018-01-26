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ENTREVISTAS

Saiba as regras para os desfiles dos blocos de rua na Grande Vitória

Publicado em 26 de Janeiro de 2018 às 12:18

Publicado em 

26 jan 2018 às 12:18
Estamos a poucos dias de fevereiro e, com isso, as prefeituras da Grande Vitória já anunciam as informações referentes às regras para o desfile dos blocos de rua. Para os blocos, além do cadastramento junto às prefeituras, é necessário atender a uma série de exigências, como horário de desfile, trajeto a ser percorrido e duração do evento.
Nesta edição do CBN Vitória convidamos os representantes da Capital e Vila Velha para detalhar essa programação. Confira a explicação junto ao secretário Municipal de Cultura, Esporte e Lazer de Vila Velha, Luiz Felipe Faria de Azevedo, e ao subsecretário da Guarda Civil Municipal de Vitória, Edvandro Sipolatti Esguersoni. Confira!
- Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Lazer de Vila Velha, Luiz Felipe Faria de Azevedo:
Entrevista - John Gomes - Luiz Felipe Faria de Azevedo - 26-01-18
- Subsecretário da Guarda Civil Municipal de Vitória, Edvandro Sipolatti Esguersoni
Entrevista - John Gomes - Edvandro Sipolatti Esguersoni - 26-01-18

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