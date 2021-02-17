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ENTREVISTA

Saiba a diferença entre proteção e seguro veicular

O entrevistado é o presidente do Sindicato das Seguradoras do RJ e ES, Antonio Carlos da Costa

Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 17:09

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

17 fev 2021 às 17:09
O assunto é seguro veicular Crédito: Divulgação
No último dia 4 de fevereiro, um consumidor viveu um momento de fúria em Linhares, Norte do Espírito Santo. Irritado porque a empresa contratada não pagou os danos causados no carro dele após um acidente, o homem deixou o veículo todo pichado na porta do estabelecimento. Porém, tratava-se de uma associação de proteção veicular, que não é a mesma coisa que uma seguradora. Mas qual é a diferença entre os serviços? Quem explica é o presidente do Sindicato das Seguradoras do RJ e ES, Antonio Carlos da Costa. Ele também faz um alerta do que pode ser propaganda enganosa. Ouça!
Entrevista - Lucas Valadão - Antonio Carlos - 17-02-21

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