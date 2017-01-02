Saber o quanto realmente se gasta é fundamental para o ano com finanças em dia

A expectativa para 2017 é de retomada na economia, porém de forma lenta e tímida. O desemprego, atualmente em 11,8%, pode superar os 13%, gerando ainda mais reflexos negativos nas finanças das famílias brasileiras. Logo, é importante se organizar para atravessar 2017 com segurança financeira. E logo no início do ano nos deparamos com a cobrança de impostos e taxas, como o IPTU e o IPVA para os proprietários de veículos. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, a educadora financeira Lorena Milanezi explica que cada um deve analisar bem os gastos, mas também ter no foco no rendimento mensal.

"Pesquisas já mostraram que as pessoas nem mesmo sabem o quanto realmente ganham por mês. Elas devem ter também segurança em saber no que estão gastando, para onde o dinheiro está indo", disse.

Para isso é importante fazer uma relação completa dos gastos fixos e aqueles avulsos, como as compras feitas com dinheiro e também com o cartão de crédito. Assim, poderá fazer um planejamento financeiro para conseguir adquirir um bem ou contratar um serviço sabendo o quanto aquilo vai pesar no orçamento realmente. Ouça as dicas na íntegra: