Sabatina com candidatos ao Governo: confira as propostas de Casagrande

Sabatina CBN Vitória e A Gazeta com o candidato ao Governo do ES Renato Casagrande (PSB) Crédito: Fernando Madeira

A partir desta segunda-feira (19) e até a próxima sexta-feira (23), cinco candidatos ao governo do Espírito Santo participarão ao vivo de uma série de sabatinas aqui na CBN Vitória em parceria com A Gazeta. Eles vão responder durante uma hora às perguntas formuladas pela nossa equipe e com a participação especial dos nossos colunistas Letícia Gonçalves, Abdo Filho e Leonel Ximenes. Essa é mais uma oportunidade para você capixaba conhecer as propostas e ideias de quem disputa o posto de chefe do Executivo estadual e definir o seu voto para as eleições de 02 de outubro.

Qual o critério que utilizamos? Participam destas entrevistas os cinco nomes mais bem colocados na pesquisa Ipec/Rede Gazeta divulgada no dia 2 de setembro. Já os candidatos Aridelmo Teixeira (Novo) e Cláudio Paiva (PRTB), que não estavam entre os cinco mais mencionados pelos entrevistados do Ipec, mas que ainda pontuaram na pesquisa, vão participar de uma reportagem que será exibida no próximo sábado (24 de setembro) tanto aqui na rádio como no site de A Gazeta.

A pontuação decrescente foi o critério para iniciarmos a série. Então nesta segunda-feira (19) recebemos o candidato com maior pontuação da pesquisa, Renato Casagrande.

Governador do Espírito Santo pela segunda vez, Renato Casagrande busca o seu terceiro mandato pelo PSB, partido no qual está filiado há 35 anos. Graduado em Engenharia Florestal e em Direito, iniciou sua trajetória política como secretário de Desenvolvimento Rural de Castelo, nos anos 80. A partir dos anos 90 foi eleito deputado estadual, vice-governador, deputado federal, senador e assumiu o comando do Palácio Anchieta pela primeira vez em 2011.