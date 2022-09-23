Sabatina: Capitão Vinícius Sousa encerra a série especial

Sabatina com o candidato ao governo do Espírito Santo, Capitão Sousa (Pstu) Crédito: Vitor Jubini

Encerrando a série de sabatinas com os candidatos ao governo do Espírito Santo promovida pela CBN em parceria com A Gazeta, nesta sexta-feira (23) o entrevistado é o Capitão Vinicius Sousa (PSTU). Durante uma hora, Capitão Vinicius Sousa responde às perguntas formuladas pela CBN e pelo time de A Gazeta.

Your browser does not support the audio element. Sabatina - Capitão Vinicius Sousa - 23-09-22

Essa é mais uma oportunidade para os capixabas conhecerem as propostas e ideias dos candidatos que concorrem ao comando do Palácio Anchieta nas eleições 2022. Para a sabatina foram convidados os cinco candidatos mais bem colocados na pesquisa Ipec/Rede Gazeta divulgada no dia 2 de setembro. A ordem dos sabatinados teve como base a colocação do candidato na sondagem estimulada de intenção de votos.

A série começou na última segunda-feira (19) com o governador Renato Casagrande (PSB), candidato à reeleição, e seguiu com Carlos Manato (PL), Guerino Zanon (PSD) e Audifax Barcelos (Rede).