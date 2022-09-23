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Eleições 2022

Sabatina: Capitão Vinícius Sousa encerra a série especial

Essa é mais uma oportunidade para os capixabas conhecerem as propostas e ideias dos candidatos que concorrem ao comando do Palácio Anchieta

Publicado em 23 de Setembro de 2022 às 11:23

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

23 set 2022 às 11:23
Sabatina com o candidato ao governo do Espírito Santo, Capitão Sousa (Pstu)
Sabatina com o candidato ao governo do Espírito Santo, Capitão Sousa (Pstu) Crédito: Vitor Jubini
Encerrando a série de sabatinas com os candidatos ao governo do Espírito Santo promovida pela CBN em parceria com A Gazeta, nesta sexta-feira (23) o entrevistado é o Capitão Vinicius Sousa (PSTU). Durante uma hora, Capitão Vinicius Sousa responde às perguntas formuladas pela CBN e pelo time de A Gazeta.
Sabatina - Capitão Vinicius Sousa - 23-09-22
Essa é mais uma oportunidade para os capixabas conhecerem as propostas e ideias dos candidatos que concorrem ao comando do Palácio Anchieta nas eleições 2022. Para a sabatina foram convidados os cinco candidatos mais bem colocados na pesquisa Ipec/Rede Gazeta divulgada no dia 2 de setembro. A ordem dos sabatinados teve como base a colocação do candidato na sondagem estimulada de intenção de votos.
A série começou na última segunda-feira (19) com o governador Renato Casagrande (PSB), candidato à reeleição, e seguiu com Carlos Manato (PL), Guerino Zanon (PSD) e Audifax Barcelos (Rede).
Os candidatos Aridelmo Teixeira (Novo) e Cláudio Paiva (PRTB), que não estavam entre os cinco mais bem colocados na pesquisa Ipec, mas pontuaram, vão participar de uma entrevista com duração de cinco minutos que será exibida neste sábado (24) aqui na rádio e no site.

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