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Eleições 2022

Sabatina: Audifax é o entrevistado desta quinta-feira (22); confira as propostas

Nesta sexta-feira (23), será a vez do Capitão Vinicius Sousa (PSTU)

Publicado em 22 de Setembro de 2022 às 11:31

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

22 set 2022 às 11:31
Sabatina CBN/GAZETA com Audifax Barcelos, candidato ao governo estadual pela Rede
Sabatina CBN/GAZETA com Audifax Barcelos, candidato ao governo estadual pela Rede Crédito: Rodrigo Gavini
Audifax Barcelos, da Rede, é quarto entrevistado da série de sabatinas com os concorrentes ao governo do Espírito Santo promovida por A Gazeta e pela rádio CBN Vitória, nesta quinta-feira (22). A entrevista será às 10 horas, com transmissão ao vivo pela rádio CBN, pelo site e pelas redes sociais de A Gazeta. Durante uma hora, ele vai responder as perguntas formuladas pela jornalista e âncora da rádio CBN Vitória, Fernanda Queiroz, e pelos colunistas de A Gazeta Letícia Gonçalves, Abdo Filho e Leonel Ximenes. Essa é mais uma oportunidade para os capixabas conhecerem as propostas e ideias dos candidatos que concorrem ao comando do Palácio Anchieta nas eleições 2022. Ao longo desta semana serão entrevistados os cinco nomes na disputa ao governo do Espírito Santo mais bem colocados na pesquisa Ipec/Rede Gazeta divulgada no dia 2 de setembro. A ordem dos sabatinados foi definida pela colocação do candidato na sondagem estimulada de intenção de votos.
Sabatina - Audifax Barcelos - 22-09-22
Ao longo da semana já foram entrevistados três candidatos: Renato Casagrande (PSB) na segunda-feira (19), Carlos Manato na terça-feira (20) e Guerino Zanon (PSD) na quarta-feira (21). Nesta sexta-feira (23), será a vez do Capitão Vinicius Sousa (PSTU). Os candidatos Aridelmo Teixeira (Novo) e Cláudio Paiva (PRTB), que não estavam entre os cinco melhores colocados na pesquisa Ipec, mas pontuaram, vão participar de uma entrevista com duração de cinco minutos a ser veiculada no sábado (24) na rádio e no site. 

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