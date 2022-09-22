Sabatina: Audifax é o entrevistado desta quinta-feira (22); confira as propostas

Audifax Barcelos, da Rede, é quarto entrevistado da série de sabatinas com os concorrentes ao governo do Espírito Santo promovida por A Gazeta e pela rádio CBN Vitória, nesta quinta-feira (22). A entrevista será às 10 horas, com transmissão ao vivo pela rádio CBN, pelo site e pelas redes sociais de A Gazeta. Durante uma hora, ele vai responder as perguntas formuladas pela jornalista e âncora da rádio CBN Vitória, Fernanda Queiroz, e pelos colunistas de A Gazeta Letícia Gonçalves, Abdo Filho e Leonel Ximenes. Essa é mais uma oportunidade para os capixabas conhecerem as propostas e ideias dos candidatos que concorrem ao comando do Palácio Anchieta nas eleições 2022. Ao longo desta semana serão entrevistados os cinco nomes na disputa ao governo do Espírito Santo mais bem colocados na pesquisa Ipec/Rede Gazeta divulgada no dia 2 de setembro. A ordem dos sabatinados foi definida pela colocação do candidato na sondagem estimulada de intenção de votos.