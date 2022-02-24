Rússia bombardeia Ucrânia: capixabas contam suas histórias com as duas nações

Após dias de escalada de tensão e ameaças. a Rússia atacou a Ucrânia nas primeiras horas desta quinta-feira (24). Uma operação militar nas regiões separatistas do leste da Ucrânia, explosões e sirenes foram ouvidas em várias cidades do país, segundo a cobertura jornalística internacional. Moradores já formam longas filas nos supermercados e congestionamentos para deixar Kiev, capital da Ucrânia. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou em um discurso à nação o rompimento das relações diplomáticas com Moscou. Zelensky também adotou lei marcial em todo o território ucraniano, pedindo para que os cidadãos continuem calmos. A adoção da lei marcial consiste em uma medida que altera as regras de funcionamento de um país, deixando de lado as leis civis e colocando em vigor leis militares. O campeão mundial de futebol de areia, Buru, atuou em times tanto na Ucrânia como na Rússia e conta relatos de amigos que deixou por lá,