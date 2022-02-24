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Guerra

Rússia bombardeia Ucrânia: capixabas contam suas histórias com as duas nações

Moradores da Ucrânia já formam longas filas nos supermercados e congestionamentos para deixar Kiev, capital da Ucrânia

Publicado em 24 de Fevereiro de 2022 às 11:22

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

24 fev 2022 às 11:22
Engarrafamentos são vistos quando as pessoas deixam a cidade de Kiev, na Ucrânia
Engarrafamentos são vistos quando as pessoas deixam a cidade de Kiev, na Ucrânia Crédito: Emilio Morenatti/Associated Press/Estadão Conteúdo
Após dias de escalada de tensão e ameaças. a Rússia atacou a Ucrânia nas primeiras horas desta quinta-feira (24). Uma operação militar nas regiões separatistas do leste da Ucrânia, explosões e sirenes foram ouvidas em várias cidades do país, segundo a cobertura jornalística internacional. Moradores já formam longas filas nos supermercados e congestionamentos para deixar Kiev, capital da Ucrânia.  O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou em um discurso à nação o rompimento das relações diplomáticas com Moscou. Zelensky também adotou lei marcial em todo o território ucraniano, pedindo para que os cidadãos continuem calmos. A adoção da lei marcial consiste em uma medida que altera as regras de funcionamento de um país, deixando de lado as leis civis e colocando em vigor leis militares. O campeão mundial de futebol de areia, Buru, atuou em times tanto na Ucrânia como na Rússia e conta relatos de amigos que deixou por lá, 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Buru - 24-02-22
Quem também participa desta conversa é o policial Rafael Pacheco, que esteve há duas semanas na Moldova e vi de perto o posicionamento das tropas russas na fronteira.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Rafael Pacheco - 24-02-22
E por fim, o professor de geografia e deputado estadual, Sergio Majeski, fala sobre o conflito histórico que começou com a Guerra Fria. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Sergio Majeski - 24-02-22

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