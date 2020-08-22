Ruínas de sítio arqueológico são inauguradas após restauro na Serra

Construída em 1849 por escravizados, a Igreja de São José do Queimado, na Serra, é considerada palco do principal movimento contra a escravidão no Espírito Santo e um dos mais importantes de todo o país. O monumento se encontra na área do chamado Sítio Histórico São José do Queimado, um sítio arqueológico cadastrado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e foi reinaugurado no último dia 17 de agosto.
As ruínas receberam uma série de melhorias para proporcionar o acesso de capixabas e turistas a este símbolo da resistência à escravidão no estado. Trata-se de um ponto de visitação inclusivo, pois tem acessos e ambientes adaptados de acordo com as normas de acessibilidade. A superintendente do Iphan no Espírito Santo, Elisa Machado Taveira, traz mais detalhes sobre o assunto em entrevista neste sábado (22) à rádio CBN Vitória.
Entrevista - Patricia Vallim - Elisa Machado Taveira - 22-08-20