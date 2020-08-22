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Igreja do Queimado

Ruínas de sítio arqueológico são inauguradas após restauro na Serra

Acompanhe entrevista com a superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional no Espírito Santo (Iphan-ES), Elisa Machado Taveira, na CBN Vitória

Publicado em 22 de Agosto de 2020 às 09:59

Publicado em 

22 ago 2020 às 09:59
Construída em 1849 por escravizados, a Igreja de São José do Queimado, na Serra, é considerada palco do principal movimento contra a escravidão no Espírito Santo e um dos mais importantes de todo o país. O monumento se encontra na área do chamado Sítio Histórico São José do Queimado, um sítio arqueológico cadastrado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e foi reinaugurado no último dia 17 de agosto.
As ruínas receberam uma série de melhorias para proporcionar o acesso de capixabas e turistas a este símbolo da resistência à escravidão no estado. Trata-se de um ponto de visitação inclusivo, pois tem acessos e ambientes adaptados de acordo com as normas de acessibilidade. A superintendente do Iphan no Espírito Santo, Elisa Machado Taveira, traz mais detalhes sobre o assunto em entrevista neste sábado (22) à rádio CBN Vitória.
Entrevista - Patricia Vallim - Elisa Machado Taveira - 22-08-20

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