Ruínas de sítio arqueológico são inauguradas após restauro na Serra

Construída em 1849 por escravizados, a Igreja de São José do Queimado, na Serra, é considerada palco do principal movimento contra a escravidão no Espírito Santo e um dos mais importantes de todo o país. O monumento se encontra na área do chamado Sítio Histórico São José do Queimado, um sítio arqueológico cadastrado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e foi reinaugurado no último dia 17 de agosto.