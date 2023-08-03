Ruas e avenidas de Vila Velha passam por interdições para recapeamento do asfalto

Parque da Prainha, em Vila Velha, aos pés do Convento da Penha Crédito: Fernando Madeira

A prefeitura de Vila Velha deu início nesta quinta-feira (03) a um programa de recuperação e recapeamento de asfalto em ruas e avenidas da cidade. A primeira intervenção acontece na rua São Paulo, uma das mais importantes vias do bairro Itapuã e uma das que dão acesso à Terceira Ponte.

O primeiro trecho será entre a rotatória da Rua Juiz Alexandre Martins Filho até a rua Major Nodje Ulisses de Oliveira (antiga rua Belém). Para evitar grandes transtornos no trânsito interdições serão realizadas, em pequenos trechos.

Sinalizações verticais e horizontais foram instaladas ao longo do trecho das obras para orientar motoristas que utilizam a via. Faixas com informações das obras foram colocadas em pontos de visibilidade de motoristas, moradores e pedestres, como explica em entrevista à CBN Vitória, a secretária Municipal de Obras, Menara Cavalcante