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Cidades

Ruas e avenidas de Vila Velha passam por interdições para recapeamento do asfalto

Quem detalha é a secretária Municipal de Obras, Menara Cavalcante

Publicado em 03 de Agosto de 2023 às 12:01

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

03 ago 2023 às 12:01
Parque da Prainha, em Vila Velha, aos pés do Convento da Penha
Parque da Prainha, em Vila Velha, aos pés do Convento da Penha Crédito: Fernando Madeira
A prefeitura de Vila Velha deu início nesta quinta-feira (03) a um programa de recuperação e recapeamento de asfalto em ruas e avenidas da cidade. A primeira intervenção acontece na rua São Paulo, uma das mais importantes vias do bairro Itapuã e uma das que dão acesso à Terceira Ponte. 
O primeiro trecho será entre a rotatória da Rua Juiz Alexandre Martins Filho até a rua Major Nodje Ulisses de Oliveira (antiga rua Belém). Para evitar grandes transtornos no trânsito interdições serão realizadas, em pequenos trechos. 
Sinalizações verticais e horizontais foram instaladas ao longo do trecho das obras para orientar motoristas que utilizam a via. Faixas com informações das obras foram colocadas em pontos de visibilidade de motoristas, moradores e pedestres, como explica em entrevista à CBN Vitória, a secretária Municipal de Obras, Menara Cavalcante
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Menara Cavalcanti - 03-08-23

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