Ruas de Vitória sofrem alterações para os desfiles no Sambão do Povo

Guarda Municipal de Vitória tem esquema montado para o trânsito durante o Carnaval Crédito: Divulgação / GMV

O Carnaval de Vitória, realizado entre 2 e 4 de fevereiro, contará com um esquema especial de trânsito durante os dias de festa. Para que os foliões e as escolas possam chegar com tranquilidade ao Sambão do Povo, no bairro Mário Cypreste, o trânsito na região sofrerá interdições. De acordo com a Gerência de Planejamento e Operacionalização do Trânsito (GPOT), na sexta-feira (2), às 17h, haverá interdição total do fluxo de veículos na Avenida Dário Lourenço de Souza, onde fica a passarela do samba. O trânsito só será liberado às 6h da segunda-feira (5). Em entrevista à CBN Vitória, o Gerente de Operações e Fiscalização do Trânsito (Goft) da Guarda Civil Municipal de Vitória, Brunno Xavier, explica. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Brunno Xavier - 01-02-24

AS MUDANÇAS:

- Na sexta-feira (2), às 17h, haverá interdição total do fluxo de veículos na Av. Dário Lourenço de Souza, o Sambão do Povo, no Bairro Mário Cypreste, Vitória. O trânsito só será liberado às 6h da segunda-feira (4)

- Os motoristas que seguirem no sentido Centro-Santo Antônio encontrarão o bloqueio na frente do Teatro Carmélia. Os veículos deverão entrar na Rua Engenheiro Manoel dos Passos Barros, saindo na via principal da região, a Av. Santo Antônio

- Já quem estiver no sentido contrário (Santo Antônio-Centro), o bloqueio do Sambão será na rotatória, próximo ao Clube de Pesca Mar e Terra. Os condutores deverão acessar a Rua Dom Benedito, que também desemboca na Av. Santo Antônio

- Durante os três dias de Desfiles das Escolas, a Rua Engenheiro Manoel dos Passos Barros, em Mário Cypreste, onde fica o Teatro Carmélia, terá mão única para a Praça de Caratoíra

- O acesso à Clínica dos Acidentados poderá ser feito pela Av. Antônio Pinto de Aguiar (esquina com a Rua Engenheiro Manoel dos Passos Barros

- Também haverá interdição total da Rua Elvira Zílio (altura da Curva do Rabaioli), que dá acesso ao Sambão do Povo

- Vale lembrar que os moradores das ruas interditadas terão seus veículos identificados para terem acesso liberado. Todas as interdições serão acompanhadas por agentes da Guarda Municipal de Vitória para dar fluidez ao trânsito na região

- Mesmo assim, fica a dica preciosa: evite ir de carro ou moto. Prefira vans, coletivos e veículos de aplicativos. Serão dois pontos destinados ao embarque e desembarque de pessoas, sendo um em frente ao Tancredão e o outro nas proximidades do Mar e Terra. Isso evita dor de cabeça com estacionamento e também permitirá que o folião aproveite o evento sem preocupação.