Ruas de Vila Velha sem interdição de trânsito em dia de jogo

A prefeitura de Vila Velha decidiu que não haverá interdições em vias durante os dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo. Segundo o secretário de Defesa Social e Trânsito de Vila Velha, Oberacy Emmerich Júnior, a necessidade de interdição será avaliada somente após o encerramento de cada jogo, quando a guarda entender que a aglomeração necessita de um reforço maior. Nesta entrevista o secretário também faz um balanço das ações do videomonitoramento no trânsito e da possibilidade do cerco eletrônico já está em funcionamento na cidade até setembro deste ano.