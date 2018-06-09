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Ruas de Vila Velha sem interdição de trânsito em dia de jogo

A necessidade de interdição será avaliada somente após o encerramento de cada jogo, quando a guarda entender que a aglomeração necessita de um reforço maior

Publicado em 09 de Junho de 2018 às 11:13

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

09 jun 2018 às 11:13
A prefeitura de Vila Velha decidiu que não haverá interdições em vias durante os dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo. Segundo o secretário de Defesa Social e Trânsito de Vila Velha, Oberacy Emmerich Júnior, a necessidade de interdição será avaliada somente após o encerramento de cada jogo, quando a guarda entender que a aglomeração necessita de um reforço maior. Nesta entrevista o secretário também faz um balanço das ações do videomonitoramento no trânsito e da possibilidade do cerco eletrônico já está em funcionamento na cidade até setembro deste ano. 
Entrevista CBN Vitória - Oberacy Emmerich Júnior - 09-06-18

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