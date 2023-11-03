Ruas de Lazer de Vitória serão suspensas nos domingos de Enem

Quem mora em Vitória já está acostumado a aproveitar os domingos para se exercitar em algumas faixas das Avenidas Dante Michelini, na Praia de Camburi, e Marechal Mascarenhas de Moraes, no Centro. Nos próximos dois domingos, porém, os moradores da capital terão de se adaptar a uma mudança temporária na rotina do final de semana. Nos dias 5 e 12 de novembro, as Ruas de Lazer serão suspensas devido à aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A medida foi pensada para preservar o fluxo de trânsito da capital e colaborar - o máximo possível - para que não haja atrasos de nenhum dos candidatos. Em entrevista à CBN Vitória, o chefe de Trânsito da Guarda Municipal Brunno Xavier detalha como ficará o trânsito em Vitoria. Ouça a conversa completa!