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Enem 2023

Ruas de Lazer de Vitória serão suspensas nos domingos de Enem

Objetivo é agilizar o trânsito da capital para que não haja atrasos para os candidatos.

Publicado em 03 de Novembro de 2023 às 10:16

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

03 nov 2023 às 10:16
Dante Micheline
Dante Micheline sem Rua de Lazer nos domingos de prova do Enem 2023 Crédito: Vitor Jubini | AG
Quem mora em Vitória já está acostumado a aproveitar os domingos para se exercitar em algumas faixas das Avenidas Dante Michelini, na Praia de Camburi, e Marechal Mascarenhas de Moraes, no Centro. Nos próximos dois domingos, porém, os moradores da capital terão de se adaptar a uma mudança temporária na rotina do final de semana. Nos dias 5 e 12 de novembro, as Ruas de Lazer serão suspensas devido à aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A medida foi pensada para preservar o fluxo de trânsito da capital e colaborar - o máximo possível - para que não haja atrasos de nenhum dos candidatos. Em entrevista à CBN Vitória, o chefe de Trânsito da Guarda Municipal Brunno Xavier detalha como ficará o trânsito em Vitoria. Ouça a conversa completa!
Entrevista Patrícia Vallim - Brunno Xavier - 03-11-23

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