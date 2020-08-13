Rua será construída no terreno onde funcionava motel em VV

A Prefeitura de Vila Velha pretende até o final deste ano abrir um novo acesso à orla de Itapuã através da construção de rua no local onde funcionava o antigo Chalé Motel. A administração municipal recebeu esta semana a posse da área e agora o estabelecimento será demolido para a criação de um novo trecho da rua Belo Horizonte, que vai interligar as avenidas São Paulo e Hugo Musso. Segundo a prefeitura, o objetivo é desafogar o trânsito na região e permitir maior fluidez aos motoristas, conforme explica em entrevista à CBN Vitória nesta quinta-feira (12), Luiz Otávio Machado de Carvalho, secretário municipal de Obras (Semob).